Premium-Video Pay per View 3,99 € SEASON PASS 24/25 20,00 € Weiter ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. SV Fellbach Flashers TEAM EHINGEN URSPRING 02.11.24, 16:45 Uhr Ab 3,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. SV Fellbach Flashers in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 02.11.2024 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @fellbach-flashers @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASV Fellbach FlashersBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.