ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie TEAM EHINGEN URSPRING 11.01.25, 16:45 Uhr Ab 3,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 11.01.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbbl @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.