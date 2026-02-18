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HBF: Thüringer HC vs. Borussia Dortmund

Thüringer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Thüringer HC Frauen
Thüringer HC Frauen

18.02.26, 18:15 Uhr

Video-Livestream der Partie Thüringer HC vs. Borussia Dortmund am 18.02.2026 um 19:30 Uhr am 18. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @thueringer-hc-frauen @borussia-dortmund-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen

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