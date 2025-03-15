3. Liga: Staffel Süd - TSB Heilbronn-Horkheim vs. HC Oppenweiler/Backnang

15.03.25, 18:45 Uhr
Video-Livestream der Partie TSB Heilbronn-Horkheim vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 15.03.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @tsb-heilbronn-horkheim @hcob-maenner
14.12.24, 18:45 Uhr
04.10.25, 17:45 Uhr
01.11.25, 16:45 Uhr
06.09.25, 17:45 Uhr
21.12.24, 16:45 Uhr
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15.11.25, 18:45 Uhr
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