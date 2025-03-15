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3. Liga: Staffel Süd - TSB Heilbronn-Horkheim vs. HC Oppenweiler/Backnang

TSB Heilbronn-Horkheim Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TSB Heilbronn-Horkheim Männer
TSB Heilbronn-Horkheim Männer

15.03.25, 18:45 Uhr

Video-Livestream der Partie TSB Heilbronn-Horkheim vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 15.03.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued @tsb-heilbronn-horkheim @hcob-maenner

Handball 3. Handball-Liga Männer TSB Heilbronn-Horkheim Männer HC Oppenweiler/Backnang Männer
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