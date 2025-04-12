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3. Liga: Staffel Süd-West - TSG Haßloch vs. HSG Krefeld-Niederrhein

TSG Haßloch Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TSG Haßloch Männer
TSG Haßloch Männer

12.04.25, 17:15 Uhr

Video-Livestream der Partie TSG Haßloch vs. HSG Krefeld-Niederrhein in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 12.04.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued-west @tsg-hassloch @hsg-krefeld-niederrhein-maenner

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