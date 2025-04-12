3. Liga: Staffel Süd-West - TSG Haßloch vs. HSG Krefeld-Niederrhein

12.04.25, 17:15 Uhr
Video-Livestream der Partie TSG Haßloch vs. HSG Krefeld-Niederrhein in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 12.04.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued-west @tsg-hassloch @hsg-krefeld-niederrhein-maenner
13.09.25, 17:15 Uhr
04.10.25, 17:15 Uhr
26.04.25, 17:15 Uhr
18.01.25, 18:15 Uhr
18.10.25, 17:15 Uhr
25.10.25, 17:15 Uhr
14.12.24, 18:15 Uhr
07.03.26, 18:15 Uhr
24.01.26, 18:15 Uhr
11.04.26, 17:15 Uhr
26.04.26, 13:45 Uhr
02.05.26, 17:15 Uhr
10.01.26, 18:15 Uhr
29.03.25, 18:15 Uhr
20.12.25, 18:15 Uhr
21.02.26, 18:15 Uhr