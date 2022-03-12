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TSG-Bretzenheim vs TSG Haßloch Bären

TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen

15.08.26, 17:30 Uhr UPCOMING : Live in 4d • 10h • 8m • 39s

Die TSG-Bretzenheim trifft an der Saisoneröffnung 2026 auf die TSG Haßloch Bären.

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