15.08.26, 17:30 Uhr UPCOMING : Live in 4d • 10h • 8m • 39s
Die TSG-Bretzenheim trifft an der Saisoneröffnung 2026 auf die TSG Haßloch Bären.
08.11.25, 17:45 Uhr
03.05.25, 15:45 Uhr
26.10.25, 13:45 Uhr
01.11.25, 17:45 Uhr
19.04.25, 16:45 Uhr
27.09.25, 16:45 Uhr
16.03.25, 14:45 Uhr
05.10.25, 13:45 Uhr
08.02.25, 18:15 Uhr
15.11.25, 17:45 Uhr
26.04.25, 17:15 Uhr
22.03.25, 18:15 Uhr
04.09.25, 17:00 Uhr
17.05.25, 17:15 Uhr
11.10.25, 16:45 Uhr
05.04.25, 17:53 Uhr
25.01.25, 18:15 Uhr
28.02.26, 17:45 Uhr
10.05.25, 17:15 Uhr
12.03.22, 18:30 Uhr
07.02.26, 17:45 Uhr
04.02.26, 18:45 Uhr