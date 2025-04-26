3. Liga: Staffel Süd - TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. HC Oppenweiler/Backnang

26.04.25, 17:15 Uhr
Video-Livestream der Partie TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. HC Oppenweiler/Backnang in der 3. Liga Staffel Süd am 26.04.2025. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffels üd @tsvneuhausen @hcob-maenner
07.08.26, 16:30 Uhr
15.07.21, 12:08 Uhr
15.07.21, 12:04 Uhr
15.07.21, 11:28 Uhr
13.09.25, 17:25 Uhr
06.09.25, 17:12 Uhr
28.09.25, 14:42 Uhr
20.09.25, 17:45 Uhr
26.10.25, 15:45 Uhr
11.10.25, 17:15 Uhr
07.12.25, 15:45 Uhr
23.03.25, 15:45 Uhr
08.02.26, 15:40 Uhr
06.04.25, 14:45 Uhr
01.02.26, 15:35 Uhr
20.12.25, 18:15 Uhr
17.01.26, 18:03 Uhr
30.11.24, 18:15 Uhr
04.02.24, 15:45 Uhr
09.03.25, 15:45 Uhr
15.11.25, 18:02 Uhr
16.02.25, 15:42 Uhr