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  4. 3. Liga: Staffel Süd - TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. HC Oppenweiler/Backnang

3. Liga: Staffel Süd - TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. HC Oppenweiler/Backnang

TSV Neuhausen/Filder 1898 Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TSV Neuhausen/Filder 1898 Männer
TSV Neuhausen/Filder 1898 Männer

26.04.25, 17:15 Uhr

Video-Livestream der Partie TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. HC Oppenweiler/Backnang in der 3. Liga Staffel Süd am 26.04.2025. @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffels üd @tsvneuhausen @hcob-maenner

Handball 3. Handball-Liga Männer TSV Neuhausen/Filder 1898 Männer HC Oppenweiler/Backnang Männer
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