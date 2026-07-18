Bayerisches Tuju-Treffen 2026 in Nürnberg - Show der Sieger

18.07.26, 17:20 Uhr
Show der Sieger vom Bayerisches Turnjugendgruppen-Treffen vom 17.-19. Juli 2026 in Nürnberg.
30.04.23, 17:50 Uhr
18.07.26, 06:30 Uhr
10.09.22, 16:50 Uhr
10.09.22, 09:50 Uhr
22.11.21, 02:24 Uhr
07.06.26, 07:00 Uhr
27.07.24, 17:25 Uhr
23.07.22, 16:00 Uhr
20.06.26, 09:00 Uhr
26.07.25, 17:20 Uhr
26.07.25, 06:50 Uhr
16.03.24, 09:50 Uhr
26.10.24, 08:30 Uhr
16.10.21, 17:45 Uhr
11.12.22, 12:20 Uhr
05.10.24, 14:20 Uhr
10.12.23, 13:55 Uhr
29.04.23, 08:45 Uhr
28.09.24, 13:50 Uhr
28.09.24, 06:40 Uhr
23.11.21, 07:08 Uhr