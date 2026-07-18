Bayerisches Tuju-Treffen 2026 in Nürnberg - Turnen (gekürzt)

18.07.26, 06:30 Uhr
Bayerisches Turnjugendgruppen-Treffen vom 17.-19. Juli 2026 in Nürnberg. Disziplin Turnen
05.07.25, 07:25 Uhr
18.06.23, 08:00 Uhr
27.05.22, 09:15 Uhr
22.03.25, 08:45 Uhr
23.03.25, 08:45 Uhr
01.07.23, 08:00 Uhr
19.03.22, 08:26 Uhr
30.06.24, 08:00 Uhr
16.03.24, 15:00 Uhr
28.06.25, 07:25 Uhr
26.07.25, 17:20 Uhr
30.04.23, 17:50 Uhr
26.07.25, 06:50 Uhr
16.03.24, 09:50 Uhr
11.12.22, 12:20 Uhr
22.11.21, 02:24 Uhr
10.12.23, 13:55 Uhr
05.10.24, 14:20 Uhr
16.10.21, 17:45 Uhr
26.10.24, 08:30 Uhr
29.04.23, 08:45 Uhr
18.07.26, 17:20 Uhr
13.03.22, 07:45 Uhr
26.03.22, 10:00 Uhr
21.11.21, 23:11 Uhr