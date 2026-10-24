Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 € Pay per View 3,90 € Weiter HandballJBLH mA 1. Liga Nord 2026/27: TuSEM Essen U19 vs. SG Flensburg-Handewitt U19 TuSEM Essen U19m 08.11.26, 16:15 Uhr UPCOMING Ab 3,90 € Folgen Video-Livestream des Spiels TuSEM Essen U19 vs. SG Flensburg-Handewitt U19 in der 1. Liga JBLH Nord am 08.11.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @tusem-essen-u19m @sg-flensburg-handewitt-u19m @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1NordHandballJBLH männlichSG Flensburg-Handewitt-U19MdhbTuSEM Essen U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.