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Handball
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Handball
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: TV Bissendorf-Holte vs. HSV Hamburg
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: HSV Hamburg vs. 1. VfL Potsdam
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: TV Bissendorf-Holte vs. SC DHfK Leipzig
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: TuSEM Essen vs. TV Bissendorf-Holte
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: SC DHfK Leipzig vs. HSV Hamburg
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: 1. VfL Potsdam vs. TV Bissendorf-Holte
TV Bissendorf-Holte U19m·