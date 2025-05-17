3. Liga: Aufstiegsrunde - TV Emsdetten vs. HSG Krefeld Niederrhein - Halbfinale

17.05.25, 17:00 Uhr
Video-Livestream der Partie TV Emsdetten vs. HSG Krefeld Niederrhein in der Aufstiegsrunde der 3. Liga Handball Männer am 17.05.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb @tvemsdetten @hsg-krefeld-niederrhein-maenner
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