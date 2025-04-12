3. Liga: Staffel Süd - TVS 1907 Baden-Baden vs. HC Oppenweiler/Backnang

12.04.25, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie TVS 1907 Baden-Baden vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 12.04.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @hcob-maenner @tvs-1907-baden-baden
26.04.25, 17:45 Uhr
03.05.25, 17:45 Uhr
30.11.24, 18:45 Uhr
14.12.24, 18:45 Uhr
12.10.24, 17:45 Uhr
27.10.24, 15:45 Uhr
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22.02.25, 18:15 Uhr
23.11.24, 18:45 Uhr
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