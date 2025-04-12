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3. Liga: Staffel Süd - TVS 1907 Baden-Baden vs. HC Oppenweiler/Backnang

TVS 1907 Baden-Baden ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TVS 1907 Baden-Baden
TVS 1907 Baden-Baden

12.04.25, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie TVS 1907 Baden-Baden vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 12.04.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued @hcob-maenner @tvs-1907-baden-baden

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