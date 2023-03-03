Pressekonferenz: WWU Baskets Münster vs. Bayer Giants Leverkusen Uni Baskets Münster 03.03.23, 22:03 Uhr Folgen Pressekonferenz des Basketballspiels WWU Baskets Münster vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 03.03.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @uni-baskets-muenster @bayer-giants-leverkusen #basketball #barmer2basketballbundesliga #proaBasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga