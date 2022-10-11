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#01 Gamereport vs. Hagen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Am 2. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;war @phoenix-hagen &nbsp;zu Gast bei den @roemerstrom-gladiators-trier . In der Arena Trier bot sich den rund 2000 Zuschauern eine einseitige Partie. #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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