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ProA: VET-CONCEPT Gladiators Trier vs. Nürnberg Falcons BC

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Video-Livestream des Basketballspiels VET-CONCEPT Gladiators Trier vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 29. Spieltag am 23.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @vetconcept-gladiators-trier @nuernberg-falcons-bc

BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga
VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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