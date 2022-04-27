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ProA-Playoffs: RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bayer Giants Leverkusen - Viertelfinale Spiel 3

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bayer Giants Leverkusen in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27.04.2022. @roemerstrom-gladiators-trier @bayer-giants-leverkusen #basketball #barmer2basketballbundesliga@barmer-2-basketball-bundesliga-proa

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VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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