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#09 Gamereport vs. Düsseldorf

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ausverkauftes Haus! Im letzten Spiel des Basketballjahres 2024 empfingen die @vetconcept-gladiators-trier vor 5.200 Zuschauern die @art-giants-duesseldorf in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa

BasketballART Giants DüsseldorfBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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