06 Gamereport vs. Krichheim

Eine sehr starke Verteidigungsleistung in der zweiten Hälfte, in der die @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @vfl-kirchheim-knights nur 19 Punkten zuließen, ebnete Trier den fünften Saisonsieg von Trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga . #invictus #weigladiatoren