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#06 Gamereport vs. Krichheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

19.12.22, 19:46 Uhr

Eine sehr starke Verteidigungsleistung in der zweiten Hälfte, in der die  @roemerstrom-gladiators-trier  gegen die @vfl-kirchheim-knights  nur 19 Punkten zuließen, ebnete Trier den fünften Saisonsieg von Trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga . #invictus   #weigladiatoren

Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga invictus weigladiatoren
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GIESSEN 46ers
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