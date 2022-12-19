06 Gamereport vs. Krichheim

19.12.22, 19:46 Uhr
Eine sehr starke Verteidigungsleistung in der zweiten Hälfte, in der die @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @vfl-kirchheim-knights nur 19 Punkten zuließen, ebnete Trier den fünften Saisonsieg von Trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga . #invictus #weigladiatoren
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