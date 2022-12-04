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#05 Play of the Day vs. Bochum

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein rekordverdächtiges Highscoring - Game! Vor rund 1.700 Zuschauern schlagen die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;die @vfl-sparkassenstars-bochum &nbsp; in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;mit 116:110. Hier sind die schönsten Szenen kompakt zusammengefasst im Play of the Day! #invictus &nbsp; #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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