 Zum Inhalt

#11 Play of the Day vs. Bayreuth

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor rund 4.200 Zuschauern haben die @vetconcept-gladiators-trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa gegen den @medikamente-per-klick-bayreuth gespielt. Hier die schönsten Trierer Szenen im Play of the Day.

BasketballMedikamente per Klick BayreuthBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

Weitere Videos und Fotos von VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.