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#04 Play of the Day vs. Bremerhaven

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Der Knoten ist geplatzt. Gegen die @eisbaerenbremerhaven  feiern die @roemerstrom-gladiators-trier  ihren ersten Saison-Heimsieg in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Szenen im Play of the Day!

BasketballEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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