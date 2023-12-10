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#06 Play of the Day vs. Kirchheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

10.12.23, 22:00 Uhr

Statement Sieg der @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @kreisbau-knights-kirchheim am 11. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die besten Trierer Szenen im Play of the Day.

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