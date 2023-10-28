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#03 Play of the Day vs. Karlsruhe

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Starker Fight zwischen den @roemerstrom-gladiators-trier und den @ps-karlsruhe-lions in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Szenen der Partie im Play of the Day.

BasketballPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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