ProA: RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. VfL Kirchheim Knights

Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 12. Spieltag am 17.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @roemerstrom-gladiators-trier @vfl-kirchheim-knights #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga