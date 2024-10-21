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#03 Gamerpeort vs. Bremerhaven

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Am 5. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga empfingen die @vetconcept-gladiators-trier die @eisbaerenbremerhaven . Auf Trierer Seite feierte Neuzugang Amir Hinton sein Debüt.

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