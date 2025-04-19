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#18 Play of the Day vs. Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Im letzten Hauptrunden-Heimspiel emfingen die @vetconcept-gladiators-trier vor über 5.300 Zuschauern in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa den Tabellenführer @sc-jena . Hier sind die schönstetn Trierer Szenen im Play of the Day.

BasketballScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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