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#04 Gamereport vs. Bayreuth

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Overtime-Krimi in der SWT Arena. Vor über 2.800 Zuschauern empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier den @medikamente-per-klick-bayreuth in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #wiegladiatoren#aah-hu

BasketballMedikamente per Klick BayreuthBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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