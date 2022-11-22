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#04 Gamereport vs. Eisbären Bremerhaven

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Im vierten Anlauf feiern die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;gegen die @eisbaerenbremerhaven &nbsp;verdient den ersten Saison-Heimsieg in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Szenen beider Teams zusammengefasst im Gamereport. #wiegladiatoren &nbsp; #invictus &nbsp; #basketball &nbsp;

BasketballEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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