 Zum Inhalt

#05 Gamereport vs. Bochum

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein Offensivspektakel für die Geschichtsbücher der @barmer-2-basketball-bundesliga ! Das Spiel der @roemerstrom-gladiators-trier  gegen die @vfl-sparkassenstars-bochum  bot insgesamt 226 Punkte und das ohne Verlängerung. Hier sind die schönsten Szenen im Gamereport. #invictus   #wiegladiatoren

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

Weitere Videos und Fotos von VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.