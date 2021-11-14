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#06 Play of the Day vs. Schwenningen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Am 10. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga  empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier   die @wiha-panthers-schwenningen . Den rund 1500 Zuschauern boten beide Teams ein spektakuläres Spiel, in dem sich Trier am Ende mit 91:77 verdient durchsetzen konnte.

BasketballBlack Forest PanthersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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