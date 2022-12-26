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#07 Play of the Day vs. Tübingen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;setzen ihre Siegesserie in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp; fort. Vor über 2100 Zuschauern gelang Trier gegen die @tigers-tuebingen &nbsp;der 5. Sieg in Serie. #invictus &nbsp; #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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