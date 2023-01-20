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#09 Gamereport vs. Vechta

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor über 2200 Zuschauern in der Arena Trier empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;den Tabellenführer der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp; @rastavechta . #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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