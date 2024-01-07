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#09 Play of the Day vs. Koblenz

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Rekord-Kulisse beim ersten Rheinland-Pfalz-Derby. 5.036 Zuschauer sahen in der SWT Arena das Duell der @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @epg-baskets-koblenz in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa

BasketballEPG Baskets KoblenzBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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