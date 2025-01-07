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#10 Gamereport vs. Bochum

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor über 5000 Zuschauern empfingen die @vetconcept-gladiators-trier die @sparkassenstars-bochum in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Trier zündete dabei im ersten Heimspiel des neuen Jahres ein Offensivfeuerwerk.

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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