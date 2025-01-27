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#12 Gamereport vs. Crailsheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Im Duell der heißesten Teams der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa zwischen den @vetconcept-gladiators-trier (11 Siege in Serie) und den @hakromerlins (8 Siege in Serie) fiel die Entscheidung vor über 4.600 Zuschauern erst in den letzten Sekunden.

BasketballHAKRO Merlins CrailsheimBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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