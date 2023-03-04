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#12 Gamereport vs. Karlsruhe

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein bitteres Heimspiel für die @roemerstrom-gladiators-trier : unmittelbar nach einer desolaten Vorstellung gegen die @ps-karlsruhe-lions  wurde Headcoach Pascal Heinrichs beurlaubt, da die Verantwortlichen die Playoffqualifikation in der @barmer-2-basketball-bundesliga  stark gefährdet sehen.

BasketballPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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