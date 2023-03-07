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#13 Gamereport vs. Schwenningen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Pflichtaufgabe erfüllt: im ersten Spiel unter dem neuen Headcoach Jermaine Bucknor haben die @roemerstrom-gladiators-trier  in der @barmer-2-basketball-bundesliga   gegen den Tabellenletzten @wiha-panthers-schwenningen   souverän mit 97:48 gewonnen. #wiegladiatoren   #invictus

BasketballBlack Forest PanthersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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