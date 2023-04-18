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#16 Gamereport vs. Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Am Sparkassen Trier-Heimspieltag zerplatzt der Traum von den Playoffs für die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;endgültig. @medipolissc &nbsp;Jena feiert mit einem deutlichen Sieg vor über 3300 Zuschauern den Klassenerhalt in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;

BasketballScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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