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#17 Play of the Day vs. Vechta II

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein Offensivfeuerwerk mit den meisten Punkten in einem Spiel der gesamten Saison. Hier sind die schönsten Szenen der @vetconcept-gladiators-trier im Heimspiel in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa gegen @rastavechtazwei

BasketballRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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