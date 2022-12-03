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ProA: Was ist hier los? Trier mit einem krassen AlleyOop-Anspiel

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Highlight-Video des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 10. Spieltag am 03.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @roemerstrom-gladiators-trier @sparkassenstars-bochum #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga

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