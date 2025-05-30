Gamereport Finale #1 vs. Jena

Der Titelkampf in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ist eröffnet. Im ersten Finale emfpingen die @vetconcept-gladiators-trier vor knapp 4.600 Zuschuaern das Team von @sc-jena . Hier ist der ausführliche Spielbericht der Partie. Das letzte Spiel der Saison findet am 31.5. um 16 Uhr in Jena statt.