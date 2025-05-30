 Zum Inhalt

Gamereport Finale #1 vs. Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Der Titelkampf in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ist eröffnet. Im ersten Finale emfpingen die @vetconcept-gladiators-trier vor knapp 4.600 Zuschuaern das Team von @sc-jena . Hier ist der ausführliche Spielbericht der Partie. Das letzte Spiel der Saison findet am 31.5. um 16 Uhr in Jena statt.

BasketballScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

Weitere Videos und Fotos von VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.