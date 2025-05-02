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#PO1: Gamereport vs. Tübingen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Playoffauftakt in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Im ersten Viertelfinal-Duell empfingen die @vetconcept-gladiators-trier die @tigers-tuebingen . Hier ist der ausführliche Gamereport der Partie.

BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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