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ProA: VET-CONCEPT Gladiators Trier vs. Science City Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
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Video-Livestream des Basketballspiels VET-CONCEPT Gladiators Trier vs. Science City Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 33. Spieltag am 19.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @vetconcept-gladiators-trier @sc-jena

BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga
VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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