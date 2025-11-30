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JBLH wA Vorrunde 1: Vfl Bad Schwartau vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

VfL Bad Schwartau U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
VfL Bad Schwartau U19w
VfL Bad Schwartau U19w

30.11.25, 14:45 Uhr

Video-Livestream der Partie Vfl Bad Schwartau vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 30.11.2025. @vfl-bad-schwartau-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball#jblh#dhb

Handball JBLH weiblich VfL Bad Schwartau U19w JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Logo vs. VfL Bad Schwartau
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Logo vs. VfL Bad Schwartau

04.10.25, 14:45 Uhr

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JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld

26.10.25, 14:45 Uhr

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JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld vs. Handewitter SV
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JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld vs. Handewitter SV

11.10.25, 13:15 Uhr

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