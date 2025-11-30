JBLH wA Vorrunde 1: Vfl Bad Schwartau vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

30.11.25, 14:45 Uhr
Video-Livestream der Partie Vfl Bad Schwartau vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 30.11.2025. @vfl-bad-schwartau-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhb
04.10.25, 14:45 Uhr
26.10.25, 14:45 Uhr
11.10.25, 13:15 Uhr
13.09.25, 11:45 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
12.09.25, 17:20 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
14.12.24, 17:45 Uhr
23.01.26, 18:15 Uhr
01.03.26, 11:45 Uhr
21.12.25, 13:45 Uhr
15.02.26, 14:45 Uhr
14.09.25, 11:45 Uhr
15.11.25, 12:45 Uhr