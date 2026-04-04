2. HBF: 1. FSV Mainz 05 vs. Rostocker Handball Club

04.04.26, 17:15 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen 1. FSV Mainz 05 vs. Rostocker Handball Club am 04.04.2026 um 19:30 Uhr am 23. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @1-fsv-mainz-05-frauen @rostocker-hc-frauen
25.10.25, 17:15 Uhr
05.10.25, 12:45 Uhr
15.11.25, 18:45 Uhr
29.03.25, 18:15 Uhr
09.02.25, 15:45 Uhr
26.10.25, 13:45 Uhr
10.05.25, 17:15 Uhr
04.10.25, 17:15 Uhr
01.11.25, 18:15 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
06.09.25, 17:15 Uhr
09.04.25, 17:45 Uhr
24.05.25, 15:45 Uhr
22.08.25, 17:45 Uhr
11.01.25, 18:15 Uhr
19.04.25, 17:15 Uhr
15.11.25, 18:15 Uhr
01.02.25, 18:15 Uhr
15.03.25, 18:15 Uhr
31.01.26, 18:15 Uhr
24.01.26, 18:15 Uhr