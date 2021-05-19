2. HBL: Löser mit ausschlaggebendem Schlusstreffer für Dessau

19.05.21, 12:43 Uhr
Video-Highlight des Spiels HC Elbflorenz 2006 gegen Dessau-Rosslauer HV 06 in der 2. Handball-Bundesliga vom 32. Spieltag am 16.05.2021.
30.09.18, 13:47 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
10.08.21, 14:46 Uhr
02.09.18, 16:54 Uhr
09.11.18, 20:12 Uhr
19.06.19, 08:43 Uhr
21.10.20, 19:09 Uhr
22.10.20, 10:23 Uhr
04.11.18, 19:33 Uhr
04.04.22, 13:12 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr