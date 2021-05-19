Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. 2. HBL: Löser mit ausschlaggebendem Schlusstreffer für Dessau

2. HBL: Löser mit ausschlaggebendem Schlusstreffer für Dessau

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

19.05.21, 12:43 Uhr

Video-Highlight des Spiels HC Elbflorenz 2006 gegen Dessau-Rosslauer HV 06 in der 2. Handball-Bundesliga vom 32. Spieltag am 16.05.2021.

Handball HC Elbflorenz U19m Dessau-Rosslauer HV 06
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
2. Liga: Zwei Tore in 20 Sekunden! Wilhelmshaven macht den Deckel drauf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Zwei Tore in 20 Sekunden! Wilhelmshaven macht den Deckel drauf

30.09.18, 13:47 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
Dessau-Roßlauer HV 06 - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
Dessau-Roßlauer HV 06 - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

10.08.21, 14:46 Uhr

Handball
Der Dessau Rosslauer HV 06 behält die Punkte daheim
2. Handball Bundesliga
Der Dessau Rosslauer HV 06 behält die Punkte daheim

02.09.18, 16:54 Uhr

Handball
2. Liga: HSG Nordhorn-Lingen vs. Dessau-Rosslauer HV 06 - Teil 2
2. Handball Bundesliga
2. Liga: HSG Nordhorn-Lingen vs. Dessau-Rosslauer HV 06 - Teil 2

09.11.18, 20:12 Uhr

Handball
2. Liga: Saison-Highlights des Dessau-Rosslauer HV 06
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Saison-Highlights des Dessau-Rosslauer HV 06

19.06.19, 08:43 Uhr

Handball
2. HBL: Philip Ambrosius hält 7 Meter und 2 Punkte fest!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Philip Ambrosius hält 7 Meter und 2 Punkte fest!

21.10.20, 19:09 Uhr

Handball
2. HBL: Mit Gewalt! Maximilian Horner zündet Fackel aus dem Rückraum
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Mit Gewalt! Maximilian Horner zündet Fackel aus dem Rückraum

22.10.20, 10:23 Uhr

Handball
2. Liga: Zele probiert es mal anders - Dessau treffsicher gegen Vikings
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Zele probiert es mal anders - Dessau treffsicher gegen Vikings

04.11.18, 19:33 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Blaue Karte und spektakuläre hinterrücks Tore - Die Highlights des 29. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Blaue Karte und spektakuläre hinterrücks Tore - Die Highlights des 29. Spieltags

04.04.22, 13:12 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Zwei Tore in 20 Sekunden! Wilhelmshaven macht den Deckel drauf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Zwei Tore in 20 Sekunden! Wilhelmshaven macht den Deckel drauf

30.09.18, 13:47 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles

05.03.21, 21:18 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Dresden beschert dem Meister die erste Auswärtsniederlage der Saison - die Highlights des letzten Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dresden beschert dem Meister die erste Auswärtsniederlage der Saison - die Highlights des letzten Spieltags

09.06.23, 15:12 Uhr

Handball

Ähnliche Profile