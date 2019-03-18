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2. Liga: Kurios! Huhnstock verhindert Ferndorf-Tor in dreifacher Unterzahl

2. Handball Bundesliga
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18.03.19, 13:22 Uhr

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Handball HC Elbflorenz U19m TuS Ferndorf HC Elbflorenz 2006
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