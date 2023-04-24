2. HBL: Buzzer Beater zum Sieg, Rettungstaten und trickreiche Würfe - die Highlights des 31. Spieltags

24.04.23, 14:17 Uhr
Highlights der Video-Livestreams des 31. Spieltags in der 2. Handball Bundesliga. #handball #2hbl @sportdeutschlandtv @2-hbl @tusem-essen @tv-grosswallstadt @hc-motor @vfleintrachthagen @tsv-bayer-dormagen @hc-elbflorenz-2006 @woelfe-wuerzburg @hsgkonstanz @tv-05-07-huettenberg @1-vfl-potsdam @drhv06 @thsv-eisenach @hsg-nordhorn-lingen @sg-bbm-bietigheim @hbw-balingen-weilstetten @tus-n-luebbecke @hc-empor-rostock @hsc-2000-coburg
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