2. HBL: Durch die Mitte! Matzken baut Führung aus

30.05.21, 16:22 Uhr
Video-Highlight des Spiels HC Elbflorenz 2006 gegen TuS Ferndorf in der 2. Handball-Bundesliga vom 34. Spieltag am 30.05.2021.
21.09.18, 19:10 Uhr
02.05.23, 16:07 Uhr
06.09.25, 14:45 Uhr
01.11.25, 16:45 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
20.01.25, 15:00 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
01.05.23, 23:36 Uhr
25.10.25, 16:45 Uhr
09.06.21, 19:21 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr